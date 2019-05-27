Son Dakika Haberleri: Irak'ta bir Fransıza daha DEAŞ üyeliğinden idam

Irak'ta bir Fransıza daha DEAŞ üyeliğinden idam

5 saat önce

Irak'ta terör örgütü DEAŞ üyeliğiyle suçlanan Fransa uyruklu bir kişi daha idam cezasına çarptırıldı.

Irak'ta bir Fransıza daha DEAŞ üyeliğinden idam, System.String[]
Irak'ta terör örgütü DEAŞ üyeliğiyle suçlanan Fransa uyruklu bir kişi daha idam cezasına çarptırıldı.
Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün aynı suçlamayla 3 Fransa vatandaşına idam cezası veren Bağdat Ceza Mahkemesi, bugün bir Fransa vatandaşını daha idama mahkum etti.
AA muhabirine konuşan Iraklı hukukçu Tarık Harb, mahkemenin bu kararı terörle mücadele yasasına göre aldığını ve bir ay içinde temyize götürülebileceğini ifade etti.
İdam cezası verilen Fransa vatandaşı dördüncü kişinin de diğerleri gibi yaklaşık 4 ay önce Suriye'den Irak'a teslim edildiği aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:44 Kaynak: AA
Fransa, Irak, Güncel
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