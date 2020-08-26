Irak'ta Birleşmiş Milletler aracının geçişi sırasında EYP patladı: 1 yaralı - Son Dakika

Irak'ın Musul ile Erbil kentleri arasındaki kara yolda Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Sağlık Örgütünün aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu aracın sürücüsünün yaralandığı bildirildi.

Musul ile Erbil kentleri arasındaki yolda Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Sağlık Örgütünün aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Patlama sonucu aracın sürücüsünün yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan aracın kullanılmaz hale geldiği öğrenildi. - BAĞDAT