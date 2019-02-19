Son Dakika Haberleri: Irak'ta Bomba Eğitimi Alan PKK'lı Terörist İzmir'de Yakalandı

Irak'ta Bomba Eğitimi Alan PKK'lı Terörist İzmir'de Yakalandı

37 dakika önce

Diyarbakır'da jandarma tarafından, 2015'te terör örgütü PKK'ya katılıp Irak'ta bomba ve intihar saldırısı eğitimleri aldığı tespit edilen 'Agit Irmak' kod adlı terörist Ö.G., İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalandı.

Irak'ta Bomba Eğitimi Alan PKK'lı Terörist İzmir'de Yakalandı, System.String[]
Diyarbakır'da jandarma tarafından, 2015'te terör örgütü PKK'ya katılıp Irak'ta bomba ve intihar saldırısı eğitimleri aldığı tespit edilen 'Agit Irmak' kod adlı terörist Ö.G., İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalandı. Diyarbakır'a getirilen Ö.G., tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, PKKKCK terör örgütüne 2015 yılı Ağustos ayında katılıp, Irak'ın kuzeyinde bomba, intihar saldırısı eğitimleri alan ve hakkında arama kararı bulunan 'Agit Irmak' kod adlı terörist Ö.G.'nin, İzmir'in Torbalı ilçesinde olduğu belirlendi. Ekipler, metropollerde eylemler için görevlendirildiği belirlenen terörist Ö.G.'nin yakalanması için harekete geçti. Jandarma ekipleri, adresini belirledikleri teröristi operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.

Ekipler tarafından Diyarbakır'a getirilen terörist Ö.G., çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:05 Kaynak: DHA

PKK, İzmir, Irak, Güncel
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