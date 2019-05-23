Irak'ta bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 2 çocuk yaralı

Irak'ta bomba yüklü bir araç patladı. Meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 çocuk da yaralandı.Patlama, Irak'ın Anbar ilinde bulunan Felluce kasabasında meydana geldi. Yerel medya, bomba yüklü bir aracın patladığını, patlama sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 çocuğun ise yaralandığını duyurdu. Polisin patlama bölgesini kordon altına aldığı, yaralanan 2 çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi..