Irak'ta bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 2 çocuk yaralı
10 saat önce
Irak'ta bomba yüklü bir araç patladı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:40 Kaynak: DHA
Irak'ta bomba yüklü bir araç patladı. Meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 çocuk da yaralandı.
Patlama, Irak'ın Anbar ilinde bulunan Felluce kasabasında meydana geldi. Yerel medya, bomba yüklü bir aracın patladığını, patlama sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 çocuğun ise yaralandığını duyurdu. Polisin patlama bölgesini kordon altına aldığı, yaralanan 2 çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi..
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