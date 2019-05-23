Son Dakika Haberleri: Irak'ta bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 2 çocuk yaralı

Irak'ta bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 2 çocuk yaralı

10 saat önce

Irak'ta bomba yüklü bir araç patladı.

Irak'ta bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 2 çocuk yaralı, System.String[]
Irak'ta bomba yüklü bir araç patladı. Meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 çocuk da yaralandı.
Patlama, Irak'ın Anbar ilinde bulunan Felluce kasabasında meydana geldi. Yerel medya, bomba yüklü bir aracın patladığını, patlama sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 çocuğun ise yaralandığını duyurdu. Polisin patlama bölgesini kordon altına aldığı, yaralanan 2 çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi..


Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:40 Kaynak: DHA
Irak, Dünya
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