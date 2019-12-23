Irak'ta bombalı araçla saldırı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta bombalı araçla saldırı: 2 ölü - Son Dakika

Irak'ta bombalı araçla saldırı: 2 ölü

6 saat önce

Irak'ın Enbar kentinde terör örgütü DEAŞ'ın daha önce bir ana yol kenarına bıraktığı bomba yüklü aracın patlaması sonucu iki Irak askeri hayatını kaybetti.

Irak'ta bombalı araçla saldırı: 2 ölü, System.String[]

Irak'ın Enbar kentinde terör örgütü DEAŞ'ın daha önce bir ana yol kenarına bıraktığı bomba yüklü aracın patlaması sonucu iki Irak askeri hayatını kaybetti.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Irak Güvenlik Medyası Ağından yapılan açıklamada, Enbar'ın Kaim ilçesinde DEAŞ'lı teröristlerin daha önce bir ana yol kenarına bıraktığı aracın patlatıldığı belirtildi.

Açıklamada patlamanın, araçtan şüphelenen devriye halindeki güvenlik güçlerinin araması sırasında meydana geldiği ve 2 askerin öldüğü bildirildi.

Aracın uzaktan kumandayla infilak ettirildiğinin kaydedildiği açıklamada, olaydan hemen sonra bölgede inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün söz konusu illerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı
Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var 5 kişiyi pompalı tüfekle katleden katilden kan donduran sözler: İçime cin girmiş gibi oluyorum

Son Dakika Haberleri
23:10 Yemen'in Husi kuşatması altındaki kenti Taiz'de kitap fuarı açıldı - Son Dakika
23:06 Ahır yangınında 240 hayvan telef oldu - Son Dakika
23:06 Belediye otobüsü tramvay parmaklıklarına çarptı - Son Dakika
23:04 BELEDİYE OTOBÜSÜ TRAMVAY PARMAKLIKLARINA ÇARPTI - Son Dakika
23:01 Vatandaşlar yılbaşı hindilerinin fiyatından memnun - Son Dakika
22:24 Yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
21:16 Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 23:11:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ta bombalı araçla saldırı: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]