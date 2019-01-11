Son Dakika Haberleri: Irak'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 16 Yaralı

Irak'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 16 Yaralı

1 saat önce

Irak'ın Enbar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Irak'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 16 Yaralı, System.String[]
Irak'ın Enbar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Irak Güvenlik Medya Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bomba yüklü bir araç Enbar'ın Suriye sınırına yakın Kaim ilçe merkezindeki pazar yerinde patlatıldı.

Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, aralarında 4 güvenlik görevlisinin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, ancak terör örgütü DEAŞ'ın Irak-Suriye sınırında varlık göstermeye devam ettiği ve bu bölgede zaman zaman saldırılar düzenlediği biliniyor.

DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Kaim ilçesi, 2017 sonunda Irak güvenlik güçlerince en son geri alınan bölgeler arasında yer alıyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:49 Kaynak: AA

Irak, Güncel
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