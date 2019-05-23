Son Dakika Haberleri: Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü

Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü

8 saat önce

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, System.String[]
Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Enbar Polis Müdürlüğünde görevli Yüzbaşı Ahmed Dileymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır bölgesinde bulunan kentin Kaim bölgesinde bomba yüklü aracın infilak ettirildiğini söyledi.
Dileymi, saldırıda biri Irak Hizbullah milis gücü üyesi 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Irak'ın kırsal bölgelerindeki bu tür saldırılarda şüpheler terör örgütü DEAŞ üzerinde yoğunlaşıyor.
DEAŞ Irak'ın başta Kerkük olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:03 Kaynak: AA
Irak, Güncel
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