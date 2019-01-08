Irak'ta Bombalı Saldırı: 2 Ölü, 5 Yaralı
28 dakika önce
Irak'ın Salahaddin vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Irak
'ın Salahaddin vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Mehdi Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Salahaddin'in kuzey girişindeki Akvas kontrol noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı." dedi.
Saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde durduklarını söyleyen Taki, güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı inceleme başlattığını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:22 Kaynak: AA
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