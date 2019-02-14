Son Dakika Haberleri: Irak'ta Bombalı Saldırı: 8 Ölü

Irak'ta Bombalı Saldırı: 8 Ölü

1 saat önce

Irak'ın orta kesimindeki Samarra kentinde Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı milis gücünün hedef alındığı bombalı saldırıda 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Irak'ta Bombalı Saldırı: 8 Ölü, System.String[]
Irak'ın orta kesimindeki Samarra kentinde Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı milis gücünün hedef alındığı bombalı saldırıda 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Irak Polis Teşkilatında görevli Numan el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sadr'a bağlı Seraya es-Selam milis gücü mensuplarının başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Samarra kentinde devriye gezdiği sırada bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini söyledi.

Cuburi milis gücünün hedef alındığı saldırıda, tamamı Seraya es-Selam mensubu 8 kişinin öldüğünü 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların durumunun ağır olduğunu aktaran Cuburi, saldırının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olabileceğini ifade etti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, DEAŞ Irak'ın başta Kerkük olmak üzere Musul, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:42 Kaynak: AA

Samarra, Irak, Güncel
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