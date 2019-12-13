Irak'ta bombalı saldırılar: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat ile Diyala şehrinde meydana gelen 4 ayrı patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Irak güvenlik kaynakları, Bağdat'ın güneyinde yer alan Diyala iline bağlı Behrez ilçesinde bomba yüklü bir motosikletin patlaması soncu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Başkent Bağdat'ta meydana gelen 3 ayrı patlamada ise 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Başkentin kuzeyindeki Suleyh bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişi yaralanırken, Bağdat'ın doğusundaki Belediyat bölgesinde ise yol kenarına yerleştirilmiş 2 bombanın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Patlama bölgelerinde güvenlik kordonu oluşturulurken yaralıların hastanelere kaldırıldıkları belirtildi. Saldırıları hiçbir örgüt üstlenmese de Iraklı yetkililer bu saldırılardan Haziran 2014 yılında ülkenin büyük bir bölümünü işgal eden ve 2017 yılının sonunda tamamen ülkeden çıkarılan terör örgütü DEAŞ'ı sorumlu tutuyor.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)