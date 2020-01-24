Irak'ta bu kez ABD karşıtı protestolar başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta bu kez ABD karşıtı protestolar başladı - Son Dakika

Irak'ta bu kez ABD karşıtı protestolar başladı

6 saat önce

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr'ın yaptığı çağrı üzerine binlerce kişi başkent Bağdat'ta ABD karşıtı protesto gösterileri düzenledi.

Irak'ta bu kez ABD karşıtı protestolar başladı, System.String[]

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr'ın yaptığı çağrı üzerine binlerce kişi başkent Bağdat'ta ABD karşıtı protesto gösterileri düzenledi.


Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr'ın yaklaşık 2 hafta önce ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması için yaptığı çağrının ardından başkent Bağdat'ta "milyonluk protesto" adıyla binlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren el-Cadiriye ve Kerrada bölgelerinde toplanmaya başladı. Şii Asaib Ehli Hak Hareketi lideri Kays el-Hazali'nin de destek verdiği protestolara kefen giyerek ve Irak bayrakları taşıyarak katılan kalabalık, ABD ve İsrail karşıtı slogan attı. "İsrail ve ABD'ye hayır", "ABD liderlerimizi öldürdü" yazılı pankartların taşındığı protestolara Iraklı Şiilerin dini mercisi olarak bilinen Ali Sistani ise destek vermedi.


Yaklaşık 4 aydır işsizlik, yolsuzluk, kamu hizmetleri yetersizliği ve İran'ın ülkedeki egemenliğinin protesto edildiği Bağdat'ta gece saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı.


Öte yandan ABD'nin 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i öldürülmesinin ardından İran yanlısı gruplar, ABD askerlerin ülkeden çıkarılmasını istemişti. Irak Meclisi de Kürt ve Sünni milletvekillerinin katılmadığı oturumda ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasını onaylamıştı. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tinder'a panik butonu dahil yeni güvenlik düzenlemeleri geliyor
Trump'ın en yakınındaki isim itiraf etti: Trump, Erdoğan'a hayran "Nükleer kıyamet saati" 20 saniye ileri alındı Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 18:39:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ta bu kez ABD karşıtı protestolar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]