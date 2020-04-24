Irak'ta bulunan 135 Türk vatandaşı yurda giriş yaptı - Son Dakika

Irak'ta bulunan 135 Türk vatandaşı Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü tahliye kapsamında, Irak'ın farklı yerleşim bölgelerinde bulunan 135 Türk vatandaşı, tahsis edilen otobüslerle Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısından öğle saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Basra Başkonsolosluğunun desteğiyle gerçekleştirilen tahliye ile yurda giriş yapan Türk vatandaşları, Habur Sınır Kapısında sağlık kontrolünden geçirildi. Irak Halil İbrahim sınır köprüsünden yürüyerek Habur Sınır Kapısına gelen vatandaşları sağlık ekipleri karşıladı. Sağlık ekiplerin muayenelerin ardından x-ray cihazından geçen vatandaşlar, güvenlik işlemlerin ardından kendileri için için tahsis edilen otobüsler ile 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarına götürülmek üzere yola çıktı.

(Ayaz Müldür - Melih Yiğit/İHA)