Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği'ne ait konvoya bombalı saldırı - Son Dakika
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Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği'ne ait konvoya bombalı saldırı

26.08.2022 19:31
Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği'ne ait konvoya bombalı saldırı

Irak'ta bulunan Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği'ne ait araç konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi.

Irak'ta bulunan Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği'ne ait araç konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi.

Irak'ta yabancı temsilciliklerin ve hükümet konaklarının yer aldığı başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge yakınlarında Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği'ne ait araç konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. Yeşil Bölge'ye giden El-Kadisiye yoluna yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir araçta hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.

"Avustralya ile dayanışma içindeyiz"

Irak hükümeti korunaklı Yeşil Bölge yakınlarındaki Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği'ne ait araç konvoyunu hedef alan bombalı saldırıyı kınadı. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık Avustralya ile dayanışma içinde bulunduğunu vurguluyor. İlişkileri düzenleyen ve diplomatik misyonları, kadroları, binaları korumaya ve çalışmaları ortak bağları güçlendirecek şekilde kolaylaştıran Viyana Sözleşmesi'ne bağlılığımızı belirtiyoruz" ifadeleri kullanıldı. - BAĞDAT

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Kaynak: İHA

Avustralya, Tragger, Bağdat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği'ne ait konvoya bombalı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'nın Bağdat Büyükelçiliği'ne ait konvoya bombalı saldırı - Son Dakika
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