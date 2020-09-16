Irak'ta büyük yolsuzluk operasyonu - Son Dakika

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başbakanlığa bağlı özel bir güç Bağdat 'ta görevinden azledildikten saatler sonra eski Emeklilik Dairesi Başkanı Saadi'yi hakkındaki büyük yolsuzluk dosyaları nedeniyle tutukladı.

Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı