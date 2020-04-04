Irak'ta çalışan 334 işçi Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

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Irak'ta çalışan 334 işçi Türkiye'ye getirildi
11 dakika önce
Irak'ın Bağdat kentinde çalışan 334 Türk işçisi, 2 ayrı uçakla Kütahya'ya getirildi.
Irak'ın Bağdat kentinde çalışan 334 Türk işçisi, 2 ayrı uçakla Kütahya'ya getirildi.
14 gün boyunca karantinada tutulacak olan Irak'tan gelen Türk vatandaşlar, misafir edilecekleri KYK yurtlarına ulaştı.
Kütahya'da 14 otobüsle konvoy halinde getirilen Türk işçiler, kent merkezinde bulunan Hazer Dinar-i ve Emine Gülbahar yurtlarında misafir edilecek. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:02 Kaynak: İHA
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