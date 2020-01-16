Irak'ta caminin yıkılması için fetva veren sözde DEAŞ müftüsü yakalandı - Son Dakika
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Irak'ta caminin yıkılması için fetva veren sözde DEAŞ müftüsü yakalandı

6 saat önce

Irak'ın Musul kentinde 6 yıl önce Hazreti Yunus Camisi'nin yıkılması için fetva veren terör örgütü DEAŞ mensubu sözde müftü, yakalandı.

Irak'ta caminin yıkılması için fetva veren sözde DEAŞ müftüsü yakalandı, System.String[]

Irak'ın Musul kentinde 6 yıl önce Hazreti Yunus Camisi'nin yıkılması için fetva veren terör örgütü DEAŞ mensubu sözde müftü, yakalandı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı'nın yaptığı yazılı açıklamada, Musul'daki polis güçlerince düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın sözde müftüsü Ebu Abdulbari kod adlı Şifa en-Numa'nın kentin doğu yakasındaki Mansur Mahallesi'nde yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, Abdulbari'nin DEAŞ'ın kenti elinde tuttuğu 2014-2017 yıllarında örgütün önde gelen isimleri arasında yer aldığı, örgüte biat etmeyen din adamlarının idam edilmesi ve Musul'daki Hazreti Yunus Camisi'nin yıkılması için 25 Temmuz 2014'te fetva çıkardığı kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere, Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti.

Irak güvenlik güçleri, bir dizi operasyon neticesinde, Aralık 2017'de DEAŞ'ın işgalindeki tüm bölgeleri geri almıştı.

Musul, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:28 Kaynak: AA
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