Irak'ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı - Son Dakika

Irak'ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı
6 saat önce
Büyük çekirge sürüleri Irak'ın güneyindeki tarım alanlarını işgal ederken, ekinler büyük zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:02 Kaynak: İHA
Büyük çekirge sürüleri Irak'ın güneyindeki tarım alanlarını işgal ederken, ekinler büyük zarar gördü.
Irak'ta büyük çekirge sürüleri ülkenin güneyini işgal etti. Tarım arazilerine saldıran çekirgeler ekinlerin zarar görmesine neden olurken, durumdan mağdur olan halk yönetimin çekirgelere karşı önlem almasını istedi. - BASRA
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