Irak'ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı - Son Dakika

Irak'ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı

6 saat önce

Büyük çekirge sürüleri Irak'ın güneyindeki tarım alanlarını işgal ederken, ekinler büyük zarar gördü.

Büyük çekirge sürüleri Irak'ın güneyindeki tarım alanlarını işgal ederken, ekinler büyük zarar gördü.

Irak'ta büyük çekirge sürüleri ülkenin güneyini işgal etti. Tarım arazilerine saldıran çekirgeler ekinlerin zarar görmesine neden olurken, durumdan mağdur olan halk yönetimin çekirgelere karşı önlem almasını istedi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Irak'ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AB Komisyonu Başkanı: Türkiye ve Yunanistan'a destek sağlamalıyız
Bakan Soylu, beklenen İstanbul depremiyle ilgili iki korkusunu dile getirdi İstanbul'da isyan ettiren trafik çilesi! 3 kilometrelik yolu 1 saatte gidiyorlar Karda dizlerine kadar baş aşağı gömülü kadını böyle kurtardı

Son Dakika Haberleri
15:17 Yılın ilk karadutu Silifke'den
15:17 - Lokmacı'da BM askeri ile eylemciler arasında gerginlik
15:16 Yahyalı Belediyesi 2020 yılı projelerini değerlendirdi
15:16 Adıyaman'da Küçük Sanayi Sitesi'nde yoğunluk
15:15 DHA YURT BÜLTENİ - 8

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 15:22:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ta çekirge sürüleri ekinlere saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]