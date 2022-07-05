Irak çevre ve hava kirliliğiyle mücadele ediyor (1) - Son Dakika
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Irak çevre ve hava kirliliğiyle mücadele ediyor (1)

05.07.2022 12:05

Irak'ta savaş kalıntılarının yol açtığı çevre kirliliği ve son dönemde ülkeyi sık sık vuran toz fırtınalarından kaynaklı hava kirliliği, hayatı zorlaştırarak hastalıkların artmasına neden oluyor.

Irak'ta savaş kalıntılarının yol açtığı çevre kirliliği ve son dönemde ülkeyi sık sık vuran toz fırtınalarından kaynaklı hava kirliliği, hayatı zorlaştırarak hastalıkların artmasına neden oluyor.

Irak'ta 2003'teki ABD işgali sırasında yaşanan hava saldırılarıyla askeri operasyonlardan kalma enkaz ve atıkların nehir kenarlarına bırakılması çevre kirliliğinin başlıca nedenleri arasında sayılıyor. Ülkede son dönemde artan kanser vakalarının arkasında da çevre kirliliği olduğu ifade ediliyor. Irak'ta bir yılda 2 bine yakın kanser vakası tespit edildiği belirtiliyor.

Ayrıca dünya genelindeki iklim değişikliğinden etkilenen Irak'ta ayda 3-4 defa yoğun kum fırtınası yaşanıyor.

Kum fırtınaları nedeniyle başta astım hastaları olmak üzere yüzlerce kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınıyor. Sağlık sektöründeki yetersizlikler bazen bu tür rahatsızlığı olanların ölümüne yol açıyor.

Kum fırtınasının yarattığı hava kirliliği hayvanları ve tarım arazilerini de olumsuz etkiliyor.

"Irak iklim değişikliğinden zarar gören ülkelerin başında geliyor"

Irak Çevre Bakanlığını vekaleten yürüten Casim el-Filahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede çevre kirliliğinin çok yüksek düzeyde olduğunu söyledi.

Hem kamuda hem özel sektörde Çevre Bakanlığının talimatlarına uymada zafiyet gözlendiğini belirten Filahi, bu konuda yasaları hayata geçirmekten geri adım atmayacaklarını ifade etti.

Filahi, çevre kirliliğine neden olanların idari para cezasına çarptırılacağını, ayrıca bu kişi ve kurumların dosyalarının yargıya da taşındığını dile getirdi.

Küresel sorunlara da dikkati çeken Filahi, "Irak dünyada yaşanan iklim değişikliğinden zarar gören ülkelerin başında geliyor. Su güvenliği konusunda da ciddi problemlerimiz mevcut. Yağışların azalması da çöl alanlarının büyümesine neden oluyor." dedi.

Dicle ve Fırat Nehri'ndeki suyun kirliliğini azaltmaya çalıştıklarını kaydeden Filahi, çalışmaları izlemek için Başbakan Mustafa Kazımi liderliğinde komisyon kurulduğunu ve nehir suyunun arındırılması için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler geliştirdiklerini anlattı.

Filahi, Irak'ın son dönemde sık sık maruz kaldığı yoğun kum fırtınalarının arkasında ağaçların kesilerek yeşil alanların yok edilmesi ve iklim değişikliğinin neden olduğu toprak kaymalarının engellenememesinin yattığını aktardı.

Bağdatlılar kibrit kokusuna uyanıyor

Başkent Bağdat'ta zaman zaman duyulan yoğun kibrit kokusuna da değinen Filahi, şunları söyledi:

"Bazen Bağdat'ta yayılan kibrit kokusu, Dora Elektrik Santrali'ndeki elektrik üretim makinalarının çok eski olduğu için yeterli işlev görememesinden kaynaklanıyor. Bu da sağlığın yanında toplumsal ve ekonomik sıkıntılara neden oluyor."

Irak Meteoroloji Basın Sorumlusu Amir Cabiri de, Arap Yarımadası'ndan gelen toz fırtınalarının sık sık Irak'ı vurduğunu anımsatarak, bunun da hava kirliliğine neden olduğunu belirtti.

Cabiri, yağışların azalması ve yeşil alanların olmamasının da hava ve çevre kirliğine yol açtığını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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