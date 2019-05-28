Irak'ta çifte patlama: 3 ölü, 3 yaralı
1 saat önce
Irak'ın Anbar vilayetinde meydana gelen iki ayrı patlamada Haşdi Aşairi mensubu 2 kişi ve bir polisin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:53 Kaynak: İHA
'ın Anbar
vilayetinde meydana gelen iki ayrı patlamada Haşdi Aşairi mensubu 2 kişi ve bir polisin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Anbar vilayeti polisi tarafından yapılan açıklamada, Hadise
ilçesine bağlı Brvana nahiyesinde Haşdi Aşairi milislerine ait bir aracı hedef alan patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Patlamanın bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu meydana geldiği, olay yerinin güvenlik kordonu altına alındığını kaydedildi.
Anbar'a bağlı Kabise nahiyesinde terör örgütü DEAŞ'tan geriye kalan bir bomba düzeneğinin patlaması soncu meydana gelen ikinci bir patlamada ise bir polisin öldüğü ve bir polisin de yaralandığı belirtildi.
Haziran 2014'te Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ 2017 yılının sonunda ülkeden çıkarılmasına rağmen halen Sünni nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde saldırı düzenliyor. - ERBİL
Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler yayınlandı
Cani koca, baldızı ile birlikte olabilmek için karısını öldürdü
Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı
Arazi tartışması yüzünden başlayan kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var