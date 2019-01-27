Son Dakika Haberleri: Irak'ta Çifte Patlamada 6 Polis Öldü

Irak'ta Çifte Patlamada 6 Polis Öldü

1 saat önce

Irak'ın Selahattin kentine bağlı Şırgat ilçesinde yol kenarına yerleştirilen 2 bombanın infilak etmesi sonucu 6 polisin öldüğü, 11 polisin de yaralandığı belirtildi.

Irak'ta Çifte Patlamada 6 Polis Öldü, System.String[]
Irak'ın Selahattin kentine bağlı Şırgat ilçesinde yol kenarına yerleştirilen 2 bombanın infilak etmesi sonucu 6 polisin öldüğü, 11 polisin de yaralandığı belirtildi.

Irak'ın Selahattin kentine bağlı Şırgat'ta yol kenarına yerleştirilen iki bombanın patlaması sonucu 6 polis hayatını kaybetti, 11 polis de yaralandı.

Yaralı polislerin bölgedeki devlet hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve güvenlik ekibinin sevk edildiği ve olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldığı öğrenildi. - KERKÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Polis, Irak, 3. Sayfa
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