Son Dakika Haberleri: Irak'ta Çobanlarla Sürüleri Meralara Geri Döndü

Irak'ta Çobanlarla Sürüleri Meralara Geri Döndü

27 dakika önce

Irak'ın Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünden geri alınan bölgelerinde, kentleri bir birine bağlayan ana yolların yeniden açılmasıyla hayat normale döndü.

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Irak'ın Irak- Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünden geri alınan bölgelerinde, kentleri bir birine bağlayan ana yolların yeniden açılmasıyla hayat normale döndü. IŞİD'in yenilgisinin ardından, çayırlık alanlarda silah sesleri yerine tekrar kuzu koyun sesleri duyulur oldu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:58 

Işid, Irak, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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