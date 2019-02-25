Irak'ta Çobanlarla Sürüleri Meralara Geri Döndü
27 dakika önce
Irak'ın Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünden geri alınan bölgelerinde, kentleri bir birine bağlayan ana yolların yeniden açılmasıyla hayat normale döndü.
Irak
'ın Irak- Şam
İslam Devleti (IŞİD) örgütünden geri alınan bölgelerinde, kentleri bir birine bağlayan ana yolların yeniden açılmasıyla hayat normale döndü. IŞİD'in yenilgisinin ardından, çayırlık alanlarda silah sesleri yerine tekrar kuzu koyun sesleri duyulur oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:58
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