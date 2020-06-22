Irak'ta Covid-19'dan ölenlerin cesetleri morglara sığmadı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artışa geçtiği Irak'ta salgından ölenlerin cesetleri morga sığmayınca hastane önünde toplandı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artışa geçtiği Irak'ta salgından ölenlerin cesetleri morga sığmayınca hastane önünde toplandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepkiye neden oldu. Irak'ta yeni tip korona virüs (Covid -19) salgınında son haftalarda vaka sayısında yaşanan artış sürerken, ölü sayısı bini aştı. Başkent Bağdat'ta hastane morglarında yer kalmadı. Virüsten hayatını kaybedenlerin cesetleri morglara sığmayınca hastane dışında toplandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının sosyal medyada paylaştığı görüntülerde çok sayıda cesedin hastanelerin etrafında güneşin altına bırakıldığı kameraya yansıdı. Görüntüler büyük tepki çekerken hasta yakınları Sağlık Bakanlığı ve yetkililerden yaşanan olaya müdahale etmelerini istedi. Irak Meclisi Sağlık Komisyonu, ülkede artan korona virüs vakalarının Sağlık Bakanlığının kapasitesini aştığını ifade etmişti. Vatandaşları sağlık kurallarına uymaya çağıran Sağlık Bakanlığı, artan vaka sayısının ülkenin çok tehlikeli bir dönemden geçtiğini gösterdiğini belirtti. Toplam 30 bin 868 korona virüs vakasının bulunduğu Irak'ta bin 100 kişi hayatını kaybetti. Virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 13 bin 935 olarak açıklandı. (Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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