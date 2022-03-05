Irak'ta cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süresi uzatıldı - Son Dakika

Irak Meclisi, cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık sürecinin yeniden başlatılması kararı aldı.

Yeterli sayıda milletvekili toplanamadığı için geçen ay cumhurbaşkanını seçemeyen Irak Meclisinde bugün yapılan oylamayla adaylık başvuru süresi 3 gün uzatıldı.

Irak'ta 329 sandalyeli Mecliste söz konusu karar 203 milletvekilinin oyuyla alındı. Meclisteki oturumda 265 vekil hazır bulundu.

Irak Meclisi, Ekim 2021'de düzenlenen genel seçimlerin ardından ilk oturumunu 9 Ocak'ta gerçekleştirmişti. Yasaya göre ilk oturumdan sonra 30 gün içinde Mecliste cumhurbaşkanının seçilmesi gerekirken yeterli sayıda milletvekili katılmadığı seçim yapılamamıştı.

Bunun üzerine Meclis Başkanı ve iki yardımcısından oluşan Meclis Başkanlığı, cumhurbaşkanlığı adaylık süresini 9 Şubat'tan itibaren 3 gün uzatma kararı almıştı.

Ancak Irak Yüksek Federal Mahkemesi, yasaya aykırı bulduğu kararın iptaline karar vermiş ve bu sürenin Mecliste yapılan oylamayla uzatılabileceğine hükmetmişti.

Meclisin üçte ikisinin oyu gerekli

Irak'ta 2003'teki ABD işgali sonrası kurulan siyasi denklem gereği cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Kürdistan Demokrat Partisinin (KDP) adayı Hoşyar Zebari'nin adaylığını iptal etmişti. Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i aday göstermişti.

Adayların cumhurbaşkanı seçilmeleri için Meclisin üçte ikisinin oyunu alması gerekiyor.

Irak yasalarına göre, cumhurbaşkanı anne ve baba tarafından Iraklı olmalı, yabancı bir ülke vatandaşlığı taşımamalı, 40 yaş ve üzeri olmalı.