Irak'ta Cumhurbaşkanı Salih'in "Drone" ile tehdit edildiği iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta Cumhurbaşkanı Salih'in 'Drone' ile tehdit edildiği iddiası - Son Dakika

Irak'ta Cumhurbaşkanı Salih'in "Drone" ile tehdit edildiği iddiası

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Cumhurbaşkanlığı Sarayı üzerinde Drone uçurularak Berhem Salih'in tehdit edildiği ileri sürüldü.

Irak'ta Cumhurbaşkanı Salih'in

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Cumhurbaşkanlığı Sarayı üzerinde Drone uçurularak Berhem Salih'in tehdit edildiği ileri sürüldü.

Yerel medyada çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Salih'in Bağdat'ta ikamet ettiği es-Selam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın üzerinde kimliği belirlenemeyen kişilerce 2 kez Drone uçurulduğu, bunun da Salih'in İran'a yakın Şii Fetih Koalisyonunun başbakan adayı Kusay es-Süheyl'e hükümeti kurması için teklifte bulunması yönünde uygulanan baskı olduğu öne sürüldü.

Salih cephesinden ise konu hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mecliste 154 milletvekili bulunan İran yanlısı Şii ağırlıklı Fetih Koalisyonu, halen Yüksek Öğretim Bakanı olan Kusay Süheyl'i Başbakan adayı olarak gösterdi.

Irak anayasasına göre Cumhurbaşkanının 15 gün içinde bir adaya hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor. Bu süre dün saat 24.00'te sona ermişti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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