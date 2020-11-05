Irak'ta Cumhurbaşkanı Salih, yeni seçim yasasını onayladı - Son Dakika

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yeni seçim yasasını onayladı.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Salih'in parlamentonun gönderdiği yeni seçim yasasını onayladığı bildirildi.

Irak'taki yeni seçim yasasına göre, kapalı ve açık liste yöntemi uygulanacak ve seçim komiserliği üyeleri bağımsızlar ve yargıçlardan oluşacak.

Ülkede gelecek yıl haziran ayında erken seçimlerin yapılması kararı alınmıştı.