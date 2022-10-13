Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı - Son Dakika
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Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

13.10.2022 15:57

Irak Meclisinde yapılan cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda hiçbir aday yeterli oya ulaşamadı.

Irak Meclisinde yapılan cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda hiçbir aday yeterli oya ulaşamadı.

İlk turda 277 milletvekili oy kullandı. Seçimde Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) adayı, mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih 99 oy alırken, KYB üyesi olan ancak seçime bağımsız olarak giren Abdullatif Reşid'e 157 oy çıktı.

329 sandalyeli Irak Meclisinde cumhurbaşkanının ilk turda seçilmesi için 220 vekilin oyu gerekiyordu.

Cumhurbaşkanı seçiminin bugün yapılacak ikinci turunda ise en çok oyu alan aday yarışı kazanacak.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor.

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Kaynak: AA

Berhem Salih, Milletvekili, Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı - Son Dakika

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