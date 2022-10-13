Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Cumhurbaşkanı seçiminin bugün yapılacak ikinci turunda ise en çok oyu alan aday yarışı kazanacak.

İlk turda 277 milletvekili oy kullandı. Seçimde Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) adayı, mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih 99 oy alırken, KYB üyesi olan ancak seçime bağımsız olarak giren Abdullatif Reşid'e 157 oy çıktı.

Kaynak: AA

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