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Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi 7 Şubat'ta - Son Dakika

Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi 7 Şubat'ta

27.01.2022 20:05
Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi 7 Şubat'ta

Irak Meclisi Başkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 Şubat'ta yapılacağını duyurdu.

Irak Meclisi Başkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 Şubat'ta yapılacağını duyurdu.

Irak'ta Cumhurbaşkanlığı koltuğu için Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) arasındaki rekabet kızışırken, Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi belli oldu. Irak Meclisi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılan toplantıda seçimlerin 7 Şubat'ta gerçekleşmesine karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, cumhurbaşkanlığı için yapılan başvurularda yasal yükümlülükleri uygun olan adayların 31 Ocak'ta açıklanacağı bildirildi.

Irak'ta anayasada herhangi bir madde yer almamasına rağmen 2003 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığına Kürtler, Başbakanlığa Şiiler ve Meclis Başkanlığına Sünniler seçiliyor. Irak'ta Meclis Başkanlığına Sünni lider Muhammed Halbusi seçilmişti.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Eş Başkanı Bafıl Talabani, cumhurbaşkanlığı için adaylarının mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih olduğunu açıklarken, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ise cumhurbaşkanlığına Hoşyar Zibari'yi aday gösterdi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/ İHA)

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Kürdistan Yurtseverler Birliği, Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi 7 Şubat'ta - Son Dakika
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