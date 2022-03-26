Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi - Son Dakika

Irak Meclisi, yeterli sayı bulunmadığı gerekçesiyle bugün yapılmayan cumhurbaşkanlığı seçimini çarşamba gününe ertelediklerini duyurdu.

Irak'ta bugün yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi. Irak Meclisi Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, seçimin çarşamba gününe ertelendiğini duyurdu. Yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimi, toplam 329 sandalyeli mecliste 202 milletvekilinin hazır bulunmasına rağmen, yeterli sayıya ulaşılamadığı için yapılmadı.

Yasaya göre cumhurbaşkanı seçiminin yapılabilmesi için 329 sandalyeli meclis üyelerinin en az 220 üyesinin hazır bulunması gerekiyor.

Irak'ta 2006 yılında yapılan ilk seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı, Kürtler, Meclis Başkanlığı Sünniler ve Başbakanlık Şiiler arasında paylaşılıyor.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)