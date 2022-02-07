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Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamadı - Son Dakika

Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamadı

07.02.2022 16:46
Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamadı

Irak Meclisi'nde cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı oturumda, yeterli milletvekili sayısına ulaşılmadığı gerekçesiyle seçimin gerçekleştirilemediği bildirildi.

Irak Meclisi'nde cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı oturumda, yeterli milletvekili sayısına ulaşılmadığı gerekçesiyle seçimin gerçekleştirilemediği bildirildi.

Irak'ta bugün 12.00'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi, oturumun yarım saat ertelenmesinin ardından yeterli milletvekili sayısı olmaması nedeniyle yapılamadı. Şii lider Mukteda Sadr'ın geçtiğimiz Cumartesi günü Sünnilerin çatısı altında toplandığı el-Siyade (Egemenlik) Koalisyonu ile Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) gerçekleştirdiği boykotların ardından toplamda 329 milletvekilinden yalnızca 58'inin oturumda bulunması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilemedi. 25 milletvekilinin aday olduğu seçimde en güçlü adaylar Berhem Salih ve Hoşyar Zebari olarak öne çıkıyor.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) adayı Hoşyar Zebari'nin adaylığını askıya alma kararı almıştı. Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin oğlu Bafıl Talabani başkanlığındaki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), mevcut cumhurbaşkanı adaylarının Berhem Salih olduğunu açıklamıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/ İHA)

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Mukteda Sadr, Milletvekili, Irak, Şii, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamadı - Son Dakika


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