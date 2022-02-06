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Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde krizi büyüyor - Son Dakika

Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde krizi büyüyor

06.02.2022 22:32
Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde krizi büyüyor

Abdulkadir HacıoğluERBİL (İHA) - Irak'ta yarın yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, seçimlerin galibi Şii lider Mukteda Sadr'dan sonra, Sünnilerin çatısı altında toplandığı el-Siyade (Egemenlik) Koalisyonu ve Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP)...

Abdulkadir Hacıoğlu

ERBİL (İHA) - Irak'ta yarın yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, seçimlerin galibi Şii lider Mukteda Sadr'dan sonra, Sünnilerin çatısı altında toplandığı el-Siyade (Egemenlik) Koalisyonu ve Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) yarınki seçimi boykot edeceklerini duyurdular.

Irak'ta yarın yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi siyasi kriz büyüyor. Geçtiğimiz günlerde seçimlerin galibi Sadr Grubu'nun Şii Lideri Mukteda el-Sadr'ın ın hem hükümet kurma müzakerelerini hem de Irak Meclisi'nde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini boykot kararı almıştı. Sadr Grubu'nun ardından Sünni Arapların çatısı altında toplandığı el-Siyade (Egemenlik) Koalisyonu ile söz konusu seçimlere Hoşyar Zebari'yi aday gösteren Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) yarınki seçimi boykot etme kararı aldı.

Sünni lider Hamis Hançer başkanlığındaki el-Siyade (Egemenlik) Koalisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, koalisyonun ortak çözüm bulmak için ortaklarıyla yaptığı siyasi müzakerelere destek amacıyla yarın yapılacak meclis oturumunun boykot edileceği vurgulandı. Açıklamada, "Ülkenin daha fazla krize maruz kalmasını önlemek için bütün ulusal güçlerle iletişimimiz devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

KDP'nin Irak Dosyası Sorumlusu Arafat Kerim sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, yarın yapılması öngörülen meclis oturumuna katılmayacaklarını duyurdu.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) adayı Hoşyar Zebari'nin adaylığını askıya alma kararı almıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin oğlu Bafıl Talabani başkanlığındaki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) cumhurbaşkanlığı makamı için mevcut cumhurbaşkanı adaylarının Berhem Salih olduğunu açıklamıştı.

Irak'taki iki büyük partisi olan KDP ve KYB arasındaki cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda anlaşmazlık sürüyor. Irak'ta makamları paylaşmak konusunda anayasada bir maddenin olmamasına rağmen 2003 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı Kürtler, Başbakanlık Şiiler ve Meclis Başkanı Sünnilere verilmiştir.

Irak anayasasına göre 60 gün içerisinde cumhurbaşkanı seçilmediği halde ülkede erken seçime gidilecek.

(İHA)

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Mesut Barzani, Mukteda Sadr, Irak, Şii, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde krizi büyüyor - Son Dakika


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