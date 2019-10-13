Son Dakika Haberleri: Irak'ta DEAŞ'a karşı güvenlik operasyonları
Son Dakika Güncel Irak'ta DEAŞ'a karşı güvenlik operasyonları

Irak'ta DEAŞ'a karşı güvenlik operasyonları

22 dakika önce

Irak Hava Kuvvetlerinin, Diyala vilayetinde DEAŞ'a ait 3 hedefi hava saldırısıyla imha ettiği bildirildi.

Irak'ta DEAŞ'a karşı güvenlik operasyonları, System.String[]

Irak Hava Kuvvetlerinin, Diyala vilayetinde DEAŞ'a ait 3 hedefi hava saldırısıyla imha ettiği bildirildi.

Yapılan resmi açıklamada, ülkenin doğusundaki Diyala vilayetine bağlı Buhayrat Hamrin bölgesindeki 3 DEAŞ hedefinin F-16 uçakları tarafından vurulduğu duyuruldu.

Vurulan hedeflerin terör örgütüne ait silah silah ve mühimmat depoları olduğu ifade edilen açıklamada operasyon sırasında orada bulunan terörist unsurların da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Öte yandan Askeri İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Bağdat'ın güneyindeki Mahmudiye kazasında İmam Hüseyin Erbain törenlerine katılan ziyaretçileri korumak amacıyla yürütülen güvenlik denetimleri sırasında bir terörist ele geçirildi.

Ayrıca Bağdat'ta meçhul kişiler tarafından susturucu silahla bir sivilin de öldürüldüğü, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
Terör örgütü yandaşları Almanya'da Türk derneği ve marketine saldırdı: 3 yaralı Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı Çavuşoğlu'ndan Trump'ın arabuluculuk sözlerine yanıt: Teröristlerle müzakere yapmayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 05:08:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta DEAŞ'a karşı güvenlik operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]