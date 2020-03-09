Son Dakika › Güncel › Irak'ta DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 ABD askeri hayatını kaybetti - Son Dakika
Irak'ta DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 ABD askeri hayatını kaybetti
6 saat önce
ABD, Irak'ın kuzeyinde dağlık bölgelerde DEAŞ'a karşı düzenlenen bir operasyonda 2 Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:14 Kaynak: AA
ABD, Irak'ın kuzeyinde dağlık bölgelerde DEAŞ'a karşı düzenlenen bir operasyonda 2 Amerikan askerinin öldüğünü duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Orta Irak'ın kuzeyindeki dağlık bir bölgede DEAŞ teröristlerine ait bir üsse operasyon düzenleyen Irak Güvenlik Güçlerine destek görevinde bulunan iki Amerikan askeri düşman ateşiyle öldü." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, operasyonun Erbil ve Musul vilayetleri arasındaki Karaçoğ Dağı'nda yapıldığı belirtildi.
Son Dakika Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak Trump'tan petrol krizine ilişkin ilk yorum geldi FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı Amerika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e yükseldi