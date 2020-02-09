Irak'ta DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika
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Irak'ta DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 örgüt üyesi öldürüldü

6 saat önce

Irak'ın Salahaddin kentinin doğusunda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgütün 6 mensubu öldürüldü.

Irak'ta DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 örgüt üyesi öldürüldü, System.String[]

Irak'ın Salahaddin kentinin doğusunda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgütün 6 mensubu öldürüldü.

Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Mehdi Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin doğusunda DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldığını söyledi.

Operasyonun Irak ordu güçleri tarafından başlatıldığını aktaran Taki, operasyonda 6 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü ifade etti.

Taki, DEAŞ'ın özellikle son günlerde Salahaddin, Kerkük ve Diyala kentleri arasındaki kırsal kesimlerde aktif olmaya başladığını, bu yüzden de operasyonların birkaç gün daha devam edeceğini söyledi.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te Musul vilayetini ve daha sonra Salahaddin ve Enbar'ı ele geçirmiş, güvenlik güçleri 2017'de bu kentlerde büyük oranda kontrol sağlamıştı.

Irak eski Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de, terör örgütü DEAŞ'ın askeri varlığının sona erdiğini bildirmişti.

Buna rağmen DEAŞ, özellikle kırsal bölgelerde ve gece saatlerinde güvenlik güçleriyle sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:54 Kaynak: AA
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