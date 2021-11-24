Irak'ta DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda bir Haşdi Şabi milisi öldü - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin ilinde düzenlediği saldırıda bir Haşdi Şabi milisi yaşamını yitirdi.

Şii milis grubu Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ unsurlarının Salahaddin'e bağlı Samarra ilçesindeki bir noktaya düzenlediği saldırıya karşılık verildiği ifade edildi.

Saldırıda Haşdi Şabi Salahaddin Operasyon Komutanlığı 3. Bölüğünden Muhammed Mehmed'in hayatını kaybettiği kaydedildi.

Öte yandan Irak Emniyet Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesinde DEAŞ unsurlarının kullandığı bir mağara ile tünelin Irak hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarınca hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu mağara ile tünelin imha edildiği aktarıldı.

Irak Savunma Bakanlığı, dün DEAŞ'lı teröristlere karşı geniş çaplı kara ve hava operasyonu başlatıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar illerinin tamamını, Diyala ve Kerkük'ün ise bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.