Irak'ta DEAŞ'ın sözde askeri yetkilisi yaralı olarak yakalandı - Son Dakika
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Irak'ta DEAŞ'ın sözde askeri yetkilisi yaralı olarak yakalandı

29.05.2022 18:57
Irak'ta DEAŞ'ın sözde askeri yetkilisi yaralı olarak yakalandı

Irak hükümeti, terör örgütü DEAŞ'ın sözde askeri yetkilisinin Diyale ilindeki Hamrin Dağı'nda düzenlenen hava saldırısı sonucu yaralı olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandığını bildirdi.

Irak hükümeti, terör örgütü DEAŞ'ın sözde askeri yetkilisinin Diyale ilindeki Hamrin Dağı'nda düzenlenen hava saldırısı sonucu yaralı olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandığını bildirdi.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Ulusal İstihbarat Servisi'nin yaptığı çalışmalar sonucu Hava Kuvvetleri'nin Diyale ilinde yer alan Hamrin Dağı'nın Zerlok bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın mevzilerini bombaladığı belirtildi. Olay yerine giden askerlerin terör örgütü üyesi 3 kişinin cesedini bulduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda yaralı olarak kaçmaya çalışan örgütün sözde askeri yetkilisi A.İ'nin da yakalandığı duyuruldu.

2014 -2017 yılları arasında Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ'a karşı 2017 yılının sonunda zafer ilan edilmesine rağmen örgüt hala özellikle Sünni nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. - ERBİL

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Terör, Irak, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta DEAŞ'ın sözde askeri yetkilisi yaralı olarak yakalandı - Son Dakika


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