Irak'ta DEAŞ'ın sözde Felluce güvenlik sorumlusu yakalandı - Son Dakika
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Irak'ta DEAŞ'ın sözde Felluce güvenlik sorumlusu yakalandı

19 dakika önce

Irak güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın Felluce'deki sözde güvenlik sorumlusunun yakalandığını duyurdu.

Irak'ta DEAŞ'ın sözde Felluce güvenlik sorumlusu yakalandı, System.String[]

Irak güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın Felluce'deki sözde güvenlik sorumlusunun yakalandığını duyurdu.

Irak Terör Mücadele Biriminin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Enbar vilayetinin Felluce kentinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Örgütün sözde Felluce güvenlik sorumlusunun gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, teröristin adı paylaşılmadı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı da 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın sözde müftüsü Ebu Abdulbari kod adlı Şifa en-Numa'nın Musul'da yakalandığı bildirilmişti.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:36 Kaynak: AA
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