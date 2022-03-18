Irak'ta DEAŞ korkusuyla erken evlenen Fatma'nın eşine Türkiye'de hapis - Son Dakika

IRAKLI Türkmen Fatma Zeynel (20), DEAŞ'ın kendisini kaçırmasından korkunca 2015'te, 13 yaşındayken Mohammed Hussein Zeynel (27) ile dini nikah yaparak, Türkiye'ye geldi. Fatma Zeynel, ikinci çocuğunu düşük yapıp, hastaneye kaldırılınca eşi Muhammed Hussein Zeynel, 'cinsel istismar' suçundan gözaltına alınarak, serbest bırakıldı. Zeynel, tutuksuz yargılandığı davada 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fatma Zeynel, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın kendisini kaçırıp, zorla evlendirilmesinden korkarak, henüz 13 yaşındayken Mohammed Hussein Zeynel ile dini nikahla evlendi. Çift, düğünün ardından Türkiye'ye gelerek Ankara'ya yerleşti. Keçiören ilçesinde ilk çocuğunu dünyaya getiren Fatma Zeynel, 2018'de ikinci çocuğuna hamileyken rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Etlik Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi'nde tedaviye alınan Zeynel'in düşük yaptığı belirlendi. Hastane yetkilileri, Zeynel'in yaşının küçük olması nedeniyle polise haber verdi. Fatma Zeynel'in eşi Mohammed Hussein Zeynel, 'cinsel istismar' suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Zeynel, savcılık sorgusunda, "2015 yılı Ağustos ayında Türkiye'ye geldik. Irak'ta evlilik için bildiğim kadarı ile yaş sınır yoktur. Ben eşimin hürriyetini tahdit etmiş değilim. Evli olduğum için de cinsel ilişkiye girmemiz normaldir. Biz Irak Telafer şehrinde evlenmiştik. O zamanlar IŞİD yönetimi vardı. Biz evlendiğimizde bize evlilik belgesi verildi. Türkiye'ye gelince biz korkudan yırttık. Çünkü içinde IŞİD bayrağı vardı. O belgeyi bulmam mümkün değil" dedi.

Mohammed Hussein Zeynel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.19 YIL 2 AY HAPİS CEZASIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Mohammed Hussein Zeynel hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, sanığın suç tarihi itibarıyla henüz 15 yaşından küçük olduğu saptanan mağdureyi rızası ile alıkoyduğu ve mağdureye yönelik zincirleme şekilde cinsel istismar eylemini gerçekleştirdiği, TCK'nın 26/2 maddesi kapsamında rızanın varlığının fiili hukuka uygun hale getirmediği ve bu yaştaki çocuklara karşı işlenen cinsel istismar eylemlerinin cebir altında işlendiğinin kabulü gerektiği kanaatiyle sanığa; 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 8 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Kararın kesinleşmesi üzerine Zeynel, 1,5 ay önce polis tarafından yakalanıp, tutuklanarak cezaevine gönderildi.'EŞİMİN ÇIKMASINI, YANIMA GELMESİNİ İSTİYORUM'Eşi tutuksuz yargılandığı sürede 2'nci çocuklarını dünyaya getirip, şimdi 3'üncüye 9 aylık hamile olan Fatma Zeynel, Irak'ta kendi isteğiyle evlendiğini söyledi. Zeynel, "Biz DEAŞ yüzünden erken evlendik; bekar kızları kaçırıyorlardı, kendilerine alıyorlardı. Babam evlenmeme izin verdi, ben kendi rızam ile evlendim. Hemen Türkiye'ye geldik, hamile olduğumu öğrendim. Biz birbirimizi seviyoruz. Irak'ta benim gibi çok kız var, 12 yaşında IŞİD yüzünden erken evlenmek zorunda kalan kızlar oldu. Benim bakacak kimsem yok. Annem-babam Irak'ta. 2 çocuğum var, 3'üncüye hamileyim. Ben onu istemeseydim, 3 çocuk yapar mıydım? Ben kendi rızam ile evlendiğimi belirttim. Benim, eşimden bir şikayetim yok. Eşimin çıkmasını, yanıma gelmesini istiyorum" dedi.AVUKAT: CEZA HUKUKA AYKIRIMohammed Hussein Zeynel'in avukatı Adile Özge Taşkan ise müvekkillerinin Irak vatandaşı olduğuna ve kendi örf ile adetlerine göre evlilik gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, "Kendi ülkelerinde kendi usul ve yasalarına göre evlenmelerinin ardından ülkede yaşanan savaştan kaçmış ve ülkemize sığınmışlardır. Ne yazık ki Irak ülkesinde evlenme yaşı hususunda katı yasalar ve cezalar bulunmamakta. Ülkelerinde suç olmayan ve ceza yaptırımı bulunmayan bir eylem dolayısıyla müvekkil, ülkemizde hapis cezasına mahkum edilmekte. Emsal bir davada, İstanbul'da 14 yaşında biriyle evlenen Suriye vatandaşına Türkiye'de 18 yaşını doldurmamış bir kadın ile evlenmenin suç olduğunu bilmemesi nedeniyle beraat kararı verilmiş iken kendi ülkesinde, kendi yasalarına uygun olarak evlilik yapmış müvekkilin hapis cezasına mahkum edilmesi ölçülü değil. İlgili ceza hukuku ilkesine rağmen ülkesindeki yasal düzenlemeye uygun bir eylem gerçekleştiren müvekkile hapis cezası verilmesi hukuka açıkça aykırılık teşkil etmektedir" diye konuştu.