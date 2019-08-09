Son Dakika Haberleri: Irak'ta DEAŞ operasyonu: 4 ölü
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Irak'ta DEAŞ operasyonu: 4 ölü

1 saat önce

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen askeri operasyonda 4 terörist öldürüldü.

Irak'ta DEAŞ operasyonu: 4 ölü, System.String[]
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen askeri operasyonda 4 terörist öldürüldü.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ortak Operasyon Komutanlığınca ülkenin farklı bölgelerinde yürütülen "Nasır İradesi" operasyonunda 18 DEAŞ'lı yakalandı, 4'ü de öldürüldü.
Açıklamada, aynı operasyonda 25 köyde yapılan arama çalışmalarında çok sayıda silah ve patlayıcı maddenin de ele geçirildiği kaydedildi.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, 7 Temmuz'da başlayan "Nasır İradesi" operasyonu kapsamında Salahaddin, Musul ve Enbar arasındaki bölgelerle Irak- Suriye sınırına kadarki geniş alanların DEAŞ'tan temizlenmesinin amaçlandığını bildirmişti.
Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:16 Kaynak: AA
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