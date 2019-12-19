Irak'ta DEAŞ operasyonu: 8 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta DEAŞ operasyonu: 8 ölü - Son Dakika

Irak'ta DEAŞ operasyonu: 8 ölü

6 saat önce

Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 terörist öldürüldü.

Irak'ta DEAŞ operasyonu: 8 ölü, System.String[]

Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 terörist öldürüldü.

Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı Mehdi Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salahaddin'in Karaçok bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının gizlendiğine ilişkin ihbar üzerine güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını söyledi.

Operasyonda şimdiye kadar 8 teröristin öldürüldüğünü aktaran Taki, güvenlik güçlerinin bölgede yarına kadar saha faaliyetlerini sürdüreceğini dile getirdi.

DEAŞ'ın kırsal bölgelerdeki saldırıları devam ediyor


Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.


Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.


DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:36 Kaynak: AA
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