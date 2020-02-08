Irak'ta DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Irak'ta DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Irak'ın Selahaddin kentinde terör örgütü DEAŞ'ın Irak güvenlik güçlerine ait kışlaya düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.

Irak'ta DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Irak'ın Selahaddin kentinde terör örgütü DEAŞ'ın Irak güvenlik güçlerine ait kışlaya düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.


Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Selahaddin kentine bağlı Mutabiciye bölgesindeki askeri kışlaya terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırı sonucu 1 askerin öldüğü 1 askerin yaralandığı açıklandı. Askeri kışlaya ateş açan 2 teröristin ise etkisiz hale getirildiği aktarıldı.


2014-2017 yılları arası Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ zaman zaman güvenlik güçlerine saldırı düzenliyor. - ERBİL

Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:09 Kaynak: İHA
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