Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin vilayetinde düzenlediği saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin vilayetinde düzenlediği saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin'in Duceyl ilçesinde yer alan Şeyh İbrahim bölgesindeki güvenlik noktasının DEAŞ saldırısına uğradığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 2 askerin öldüğü, 5 askerin yaralandığı kaydedildi.

Saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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