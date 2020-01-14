Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin'in Duceyl ilçesinde yer alan Şeyh İbrahim bölgesindeki güvenlik noktasının DEAŞ saldırısına uğradığı ifade edildi.

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