Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 asker öldü - Son Dakika
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Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 asker öldü

20.04.2022 10:18
Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 asker öldü

Irak'ın Diyala vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

Irak'ın Diyala vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

Irak basını güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, Diyale vilayetine bağlı Karatepe kasabasına ait Keşkül köyündeki Haşdi Şabi güçlerine silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Çıkan çatışmada bir kişinin yaralandığını belirtilirken, olay yerine sevk edilen takviye gücünün yol kenarına yerleştirilen bombalı saldırıya maruz kaldığı kaydedildi.

Patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında sivillerin de bulunduğu 9 kişinin yaralandığı aktarıldı. - ERBİL

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 asker öldü - Son Dakika


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