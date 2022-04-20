Irak'ın Diyala vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.
Irak basını güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, Diyale vilayetine bağlı Karatepe kasabasına ait Keşkül köyündeki Haşdi Şabi güçlerine silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Çıkan çatışmada bir kişinin yaralandığını belirtilirken, olay yerine sevk edilen takviye gücünün yol kenarına yerleştirilen bombalı saldırıya maruz kaldığı kaydedildi.
Patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında sivillerin de bulunduğu 9 kişinin yaralandığı aktarıldı. - ERBİL
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 asker öldü - Son Dakika