Irak'ta Deaş Saldırısı : 3 Ölü
32 dakika önce
Irak'ın Anbar kentinin güneydoğusunda, terör örgütü DEAŞ tarafından güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.
Irak
'ın Anbar
kentinin güneydoğusunda, terör örgütü DEAŞ tarafından güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi.
Irak güvenlik güçlerinden Yüzbaşı Ahmet el-Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ militanlarının, Anbar kentinin batısındaki Nuheyib kasabasında Irak- Suudi Arabistan
sınır karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda iki polisin öldüğünü ifade etti.
DEAŞ'lı teröristlerin, saldırının ardından 3'ü polis 8 kişiyi kaçırdığı bilgisini paylaşan Duleymi, rehinelerden birinin de infaz edildiğini ancak bu kişinin güvenlik mensubu olup olmadığı hakkında bilgileri bulunmadığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:10 Kaynak: AA
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