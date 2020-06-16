Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinin güney doğusunda terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tuzhurmatu Polis Müdürü Hüseyin Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ mensuplarının Palkana bölgesinde acil müdahale gücüne saldırı düzenlediğini, çıkan çatışmada 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırıda ölen ve yaralananların acil müdahale gücü mensupları olduklarını belirten Ali, olaydan hemen sonra bölgede operasyon başlatıldığını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.