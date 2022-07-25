Irak'ın Selahaddin şehrine bağlı Samara ilçesinde yer alan 314. Tugay'a silahlı saldırı düzenlediği bildirildi. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin ise yaralandığı açıklandı. DEAŞ terör örgütünün ayrıca Irak'ın Diyala şehrine bağlı El Selam bölgesinde yer alan El Seyit köyüne düzenlediği silahlı saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

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