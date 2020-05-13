Irak'ta DEAŞ saldırısı: 4 yaralı - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Diyala kenti kırsalında düzenlediği bombalı saldırıda 4 sivil yaralandı.

Diyala Emniyet Müdürlüğünden Yüzbaşı Habib eş-Şammari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Diyala'ya bağlı Celevla kasabası yakınında yol kenarına döşedikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdiğini söyledi.

Bombalı saldırıda 4 sivilin yaralandığını aktaran Şammari, olayın hemen ardından bölgede operasyon başlatıldığını belirtti.

DEAŞ'ın Irak'taki varlığı



Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.



Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.



DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.