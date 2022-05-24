Irak'ta DEAŞ saldırısı: 7 ölü, 10 yaralı

Irak'ın Diyale ve Musul illerinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği iki ayrı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Irak güvenlik kaynaklarına göre terör örgütü DEAŞ, Diyale iline bağlı Celevla ilçesinde bir eve baskın gerçekleştirdi. Saldırıda 2'si kadın olmak üzere 4 kişinin terör örgütü mensupları tarafından öldürüldüğü belirtildi. Örgütün ayrıca olay yerine gelen güvenlik güçlerine pusu kurduğu, çıkan çatışmada 2 askerin öldüğü, 8 askerin de yaralandığı aktarıldı. Olay yerinden kaçan DEAŞ mensuplarının yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Musul'da da harekete geçen terör örgütü DEAŞ, Hadar'daki güvenlik güçlerine saldırdı. Saldırı sonucu 1 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırıları "korkakça" şeklinde nitelendirerek, "Terörün kökünü kazmak için tarafların birleşmesi gerekiyor" ifadesini kullandı. - MUSUL