Irak'ta DEAŞ saldırısında 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Sergaran beldesinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıda iki kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün Sergaran yakınında Irak ordusuna ait devriye aracına bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Kamil, DEAŞ mensuplarının daha önce yol kenarına yerleştirdikleri bomba düzeneğini Irak ordusuna ait devriye araçlarının geçtiği sırada uzaktan kumandayla patlattıklarını ifade etti.

Saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı bilgisini veren Kamil, olayda orduya ait 1 zırhlı aracın kullanılmaz hale geldiğini kaydetti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.



DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.