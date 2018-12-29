Irak'ta Deaş Saldırısında 2 Polis Öldü
10 dakika önce
Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde güvenlik noktasına düzenlediği saldırı sonucu görevli 2 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.
Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak
'ın doğusundaki Diyala
vilayetinde güvenlik noktasına düzenlediği saldırı sonucu görevli 2 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.
Irak'taki yerel medya haberlerine göre, DEAŞ'lı teröristler gece yarısı Diyala'nın Hanekin
ilçesiyle Celavla
kasabaları arasında yer alan bir güvenlik noktasına saldırı düzenledi.
Teröristlerin saldırısı sonucu çıkan çatışmada, iki polisin hayatını kaybettiği, 3 aracın da ateşe verildiği aktarıldı.
Gece olmasını fırsat bilen teröristlerin kaçmayı başardığı, olay yerine güvenlik güçlerinin takviye birlik gönderdiği ifade edildi.
Irak'ta DEAŞ'ın büyük oranda ortadan kaldırılmasının üzerinden 1 yıldan uzun süre geçmesine rağmen, teröristler zaman zaman saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:54 Kaynak: AA
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